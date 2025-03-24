Ураза-байрам в 2025 году: когда празднуется, история и традиции дня

Мусульманский праздник Ураза-байрам отмечается в 2025 году в ночь с 30 на 31 марта. Подробнее об истории праздника и его правилах — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Ураза-байрам, также известный как Ид аль-Фитр, празднуется мусульманами по всему миру в конце месяца Рамадан, который является временем поста и духовного очищения. История этого праздника уходит корнями во времена Пророка Мухаммеда, который наставлял мусульман делиться радостью и щедростью, особенно после соблюдения поста в Рамадан. Ураза-байрам символизирует завершение месяца поста и является временем для единения, укрепления связей и помощи нуждающимся.

Среди традиций праздника — участие в специальной праздничной молитве в мечетях, которая обычно проходит утром в первый день праздника. Важным аспектом этого дня является обязательная милостыня, называемая «закят аль-фитр», которую мусульмане должны давать перед началом праздничной молитвы. Это помогает нуждающимся подготовиться к празднику.

В течение Ураза-байрама семьи собираются за праздничным столом, где подаются разнообразные блюда, сладости и угощения. Это также время обмена подарками и поздравлениями между родственниками и друзьями. Принято надевать лучшую одежду.

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Традиционные блюда

Одним из главных блюд, которое готовят на Ураза-байрам, является жертвенное мясо, чаще всего баранина или козлятина. Мясо может быть приготовлено различными способами: его тушат, жарят на гриле или запекают. Важность жертвоприношения на этот праздник обусловлена его духовным значением: мясо раздают бедным и нуждающимся, что символизирует чувство общности.

Кроме мяса, на Ураза-байрам часто готовят разнообразные гарниры. В разных регионах к празднику подают плов, который готовят с добавлением различных овощей, сухофруктов и специй. Плов может быть как мясным, так и овощным.

Не обойдется и без сладостей. На Ураза-байрам принято готовить различные десерты, например, пахлаву и печенье, наполненное финиками или орехами. Использование меда и фиников символизирует сладость и изобилие, что является важной частью праздника.

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Запреты дня

В Ураза-байрам запрещается совершать греховные поступки, как моральные, так и материальные. Например, следует избегать сплетен, недобрых слов и осуждения других. Праздник должен быть временем прощения, любви и единения. Также важно не проявлять негативных эмоций, таких как зависть или ненависть, и стараться сосредоточиться на положительных аспектах.

Не следует забывать о своих обязанностях по отношению к другим. В этот день важно помнить о нуждающихся и оказывать им помощь. Запрещается быть эгоистичным и скупым — традиции праздника подразумевают щедрость и бескорыстие.

Кроме того, этот день принято встречать с уважением и благоговением. Неуместно проводить время в развлекательных заведениях, употреблять алкоголь или участвовать в других действиях, которые могут противоречить принципам веры и уважению к празднику. Это священный день, который принято проводить в кругу семьи и близких людей, делясь радостью и теплотой.

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