«Усилим контроль»: в «Бургер Кинге» отреагировали на травму ребенка в детской игровой комнате в ресторане Ижевска
В «Бургер Кинге» в Ижевске отремонтировали детскую комнату после травмы ребенка
Фото: [istockphoto.com/ClaireLucia]
В ижевском ресторане «Бургер Кинг» семилетний мальчик получил травму головы в детской игровой комнате. Ребенок ударился головой о торчащий металлический шуруп, который не был закрыт защитной накладкой. Руководство ресторана отреагировало на инцидент, опасность в детской комнате была устранена, рассказали в пресс-службе сети интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Известно, что в результате удара у мальчика образовалась открытая рана, отец оперативно доставил его в больницу. Врачи диагностировали у ребенка поверхностную травму головы. Ребенок находится под наблюдением.
Руководство глубоко сожалеет о произошедшем инциденте, отметили в пресс-службе компании.
«На данный момент руководство ресторана приняло все необходимые меры для устранения ситуации: детская игровая комната была отремонтирована и не представляет опасности для маленьких посетителей. С отцом ребенка конфликт урегулирован. Мы усилим контроль за состоянием и безопасностью игровых зон во всех ресторанах сети, чтобы подобные ситуации не повторялись», — заявили в пресс-службе сети интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
