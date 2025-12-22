«Усилим контроль»: в «Бургер Кинге» отреагировали на травму ребенка в детской игровой комнате в ресторане Ижевска

«На данный момент руководство ресторана приняло все необходимые меры для устранения ситуации: детская игровая комната была отремонтирована и не представляет опасности для маленьких посетителей. С отцом ребенка конфликт урегулирован. Мы усилим контроль за состоянием и безопасностью игровых зон во всех ресторанах сети, чтобы подобные ситуации не повторялись», — заявили в пресс-службе сети интернет-изданию «Подмосковье сегодня».