«Увеличится число ДТП»: как Холодная Луна 6 декабря повлияет на жизнь людей

Холодная Луна, также известная как Полная Луна декабря, ожидается в ночь на 6 декабря. Она будет одной из самых больших полных Лун в году. Как полнолуние повлияет на жизнь людей, и кто сможет его увидеть — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам астролога Майи Королевой, Холодная Луна влияет на эмоциональное состояние, сон и поведение.

«Многие люди отмечают, что полная Луна может влиять на их настроение и эмоции. Кто-то может чувствовать себя более возбужденным, тревожным или, наоборот, более творческим и вдохновленным. У некоторых людей полная Луна может вызывать проблемы со сном. Возможно, будет сложнее заснуть или сон будет более прерывистым», — пояснила астролог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Некоторые исследования показывают, что с полной Луной может быть связано увеличение числа дорожно-транспортных происшествий или обращений в больницы, добавила она.

«Для тех, кто практикует медитацию или другие духовные практики, полная Луна считается мощным временем для ритуалов очищения и избавления от старого. Однако влияние полной Луны на людей индивидуально. Кто-то может быть более чувствителен к ее воздействию, а кто-то совсем не замечает разницы», — добавила Королева.

В это время стоит прислушаться к своим ощущениям, продолжила астролог, и обратить внимание на самочувствие перед Холодной Луной.

«Позаботьтесь о своем сне. Создайте спокойную обстановку в спальне, избегайте кофеина и алкоголя перед сном. Займитесь расслабляющими практиками — медитация, йога или просто прогулка на свежем воздухе могут помочь справиться с возможным стрессом», — заключила астролог.

В ночь с 5 на 6 декабря, по информации Московского планетария, условия для наблюдения Холодной Луны будут благоприятными. Чтобы лучше увидеть ночное светило, рекомендуется выбрать место с минимальной городской засветкой, например, парк, поле или берег водоема.

