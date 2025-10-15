Уволен с матом: соцсети в шоке после резкой отставки главы Кинельского района — нашлись и защитники

После громкого увольнения с матом от губернатора Вячеслава Федорищева бывший глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков был госпитализирован с гипертоническим кризом, сообщает «Коммерсантъ Волга». Что известно о политической карьере чиновника, отставка которого стала скандалом едва ли не на федеральном уровне, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Путь к власти

Юрий Николаевич Жидков родился 21 июля 1965 года в селе Новый Сарбай Кинельского района Куйбышевской области. В 1988 году окончил Куйбышевский сельскохозяйственный институт, где получил специальность «Механизация сельского хозяйства». Трудовую деятельность начал в колхозе имени Калягина — сначала инженером по эксплуатации сельхозтехники, а через год стал заведующим мастерскими.

В декабре 1996 года Жидков был назначен руководителем Новосарбайской сельской администрации. С января 2006 по июнь 2009 года занимал пост главы сельского поселения Новый Сарбай. В 2010 году окончил Самарский институт управления по специальности «Менеджмент организации».

С июля 2009 по июнь 2015 года возглавлял муниципальное учреждение «Управление и обслуживание муниципального хозяйства Кинельского района». В этот же период, с 2010 по 2015 год, являлся депутатом Собрания представителей Кинельского муниципального района. С 1 июля 2015 года занял должность первого заместителя главы муниципального района Кинельский, а в 2020 году возглавил администрацию района.

Скандальный камень

14 октября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отправил Юрия Жидкова в отставку. Инцидент произошел во время выездной проверки объектов, находящихся на стадии реконструкции. Федорищев и Жидков обратили внимание на камень, лежавший на территории школы.

На повторяющийся вопрос губернатора «Что это такое?» глава района ответил: «Просто камень». После этого Федорищев, хлопнув чиновника по плечу, заявил: «Уволен, *****». Позднее выяснилось, что предметом обсуждения оказался не просто камень, а поврежденная табличка, установленная на нем в память о героях Великой Отечественной войны.

Комментируя случившееся, Жидков в беседе с телеграм-каналом Mash сказал, что ему обидно, но он старается держаться. По его словам, недоразумение возникло из-за истории самого камня: он изначально находился в парке как основание для памятника участникам войны, а позже был перенесен к школе для размещения в музее, однако табличку при этом не сняли. Как признался чиновник, про этот камень он «вообще не знал».

Решение патриота

После скандального увольнения главы Кинельского района Юрия Жидкова губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Мнения в сети разделились: одни поддерживают действия губернатора, другие критикуют его за грубость и поспешность.

К примеру, депутат Госдумы Алексей Чепа отметил, что увольнение Жидкова было оправданным, учитывая его отношение к памяти героев Великой Отечественной войны и неудовлетворительную работу по реконструкции объектов. Он подчеркнул, что подобное поведение недопустимо для чиновника и должно стать примером для других руководителей. Такое мнение поддерживается и среди пользователей Сети.

«Наверное, Федорищев сформулировал свои претензии немного более эмоционально, чем это надлежало бы сделать с административно-политической точки зрения. Но, с другой стороны, по-человечески я его всецело понимаю. И думаю, что все патриотически настроенные россияне тоже. Он не сдержался, и много кто поступил бы так же», — указал Чепа.

С другой стороны, другие подписчики региональных пабликов выразили недовольство по поводу формы увольнения. Губернатор использовал нецензурную лексику при объявлении об отставке, что вызвало осуждение со стороны общественности. Некоторые считают, что подобное поведение неприемлемо для высокопоставленного чиновника, независимо от причин.

Похожая недобросовестность

Случай с увольнением Жидкова не первый в истории России. Раньше также обращали внимание на плохую работу чиновников: в июле 2016 года президент России Владимир Путин уволил губернатора Кировской области Никиту Белых в связи с утратой доверия. До этого Белых был задержан по подозрению в получении взятки в размере 600 тыс. евро. Задержание произошло в Москве, и оно вызвало широкий общественный резонанс. После задержания Белых был арестован и позднее приговорен к восьми годам лишения свободы.

В 2018 году губернатор Челябинской области Борис Дубровский оказался в центре скандала, связанного с расследованием Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) по делу о сговоре на торгах по ремонту автодорог региона. ФАС выявила нарушения при проведении аукционов на общую сумму более 8 млрд рублей. Хотя Дубровский не был официально уволен в тот момент, его имя оказалось в числе фигурантов расследования, что привлекло внимание к его деятельности.

