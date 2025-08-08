Уже забыли Кадышеву: почему зумеры сходят с ума по Булановой, кто будет следующим — Тутси, Шура или Иванушки

Молодежь все чаще выбирает в качестве любимой музыки хиты старших поколений, а не современных исполнителей. На выпускных в этом году звучали и выступали Надежда Кадышева и Татьяна Буланова, мемы и ролики с которыми в TikTok бьют все рекорды. В чем секрет их популярности, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал светский обозреватель, музыкальный критик Дмитрий Иноземцев. Подробнее о том, чья звезда загорится следующей, — в материале.

По словам эксперта, в социальных сетях Татьяны Булановой действительно стало бесконечно много.

«Мне кажется, этот тренд в том числе и мы сами завели, когда месяц назад Таня выступала в ночном клубе, и мы пошли на ее концерт ночью. В общем-то, танцевали настолько от души, что готовы ходить на ее концерты вечно. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что любые тренды на песни Надежды Кадышевой, Тани Булановой, они всегда создаются под какое-то видео», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

То есть, сначала становятся популярными несколько роликов, сделанных под песню, а потом и сама исполнительница.

«Поэтому говорить о том, что именно тренд на песни, я бы не стал. Тут, скорее всего, воля случая, когда блогеры, стриммейкеры делают свои рилсы, видео и дополнительно вставляют песни полезные и популярные Тани Булановой, которые раскрывают содержание этого видео. На фоне этого происходит вирусня, на основании которой и видео, и песни становятся популярными», — добавил Иноземцев.

Эксперт подчеркнул, что люди, услышав песню, также добавляют ее в озвучку уже своих видео.

«Это, наверное, все-таки непредсказуемо. Дело оригинальности того видео, в которое вставляется эта песня. Также, наверное, большую роль играют алгоритмы социальных сетей, которые продвигают те или иные ролики, те или иные песни. И, наверное, еще вообще отсутствие новых песен в принципе или их небольшое количество», — подчеркнул критик.

Фото: [ freepik.com ]

Если обратить внимание на хиты, продолжил он, хотя бы первого полугодия, их очень мало.

«Сразу на ум приходит, наверное, Инь-Янь — уже заезженные их песни последние. И то там только припев интересный был, а сама песня такая себе. Также, наверное, Марго, которая пытается ворваться в наш шоу-бизнес с песней Кукареку. Весело, задорно, интересно слышать ролики с ее Кукуреку. Посмотрим, как это будет наяву», — отметил эксперт.

Мария Денисова — музыкальный писатель, автор двух книг бестселлеров заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что тренд популяризации артистов девяностых и нулевых будет существовать еще достаточно долго, так как зумеры выросли на музыке своих родителей.

«Я думаю, что рост популярности Кадышевой, Булановой группы "Руки вверх" связан именно с этим. Думаю, что следующими артистами, кого может коснуться внезапный рост популярности, могут стать Тутси, Иванушки international, Шура и другие. Мне кажется еще секрет внезапного скачка популярности кроется в хороших текстах, потому что при всей легкости материала, в текстах был смысл всегда», — заключила Денисова.

