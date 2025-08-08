«Почта России» отреагировала на нападение на отделение в Москве

Представители «Почты России» сделали заявление после инцидента с ограблением, произошедшем утром в пятницу, 8 августа, на улице Медиков в Москве. В комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня» в госкомпании отметили, что среди сотрудников пострадавших нет.

Ранее столичная прокуратура сообщила, что двое неизвестных в масках, вооружившись пистолетом, ворвались в почтовое отделение. По информации РЕН ТВ, за преступлением стоят мужчина и женщина, которые после нападения скрылись на такси. Из отделения почты было похищено порядка 5 млн руб.

«Мы оказываем содействие правоохранительным органам для скорейшего раскрытия преступления. Несмотря на происшествие, все свои обязательства перед клиентами мы выполним в срок и в полном объеме. Денежные средства, которыми оперирует «Почта России», застрахованы», — сообщили в компании.

На данный момент правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента. Преступники разыскиваются.

