В Башкирии нашли ущелье с наскальными рисунками эпохи неолита

Всего в нескольких часах езды от Уфы и Оренбурга расположен уникальный природный объект — Мурадымовское ущелье, представляющее собой идеальный вариант для путешествия выходного дня. Этот охраняемый парк сочетает в себе живописные ландшафты, развитую инфраструктуру и возможность прикоснуться к наследию древних эпох.

Как отмечают эксперты, ключевым преимуществом локации является ее доступность. Расстояние в 200-300 км от крупных городов преодолевается по качественной асфальтированной дороге, что делает ущелье привлекательным для автолюбителей.

Территория природного парка, куда входит каньон, река Большой Ик и комплекс пещер, содержится в образцовом порядке. Вложенные 200 руб. за входной билет быстро окупаются видом благоустроенной территории: здесь оборудованы уединенные кемпинги, беседки, костровые площадки, а система навигации и инфраструктуры продумана до мелочей.

Пеший маршрут по ущелью предлагает несколько ключевых точек. Уже в начале пути туристов встречает первая смотровая площадка и вход в Новомурадымовскую пещеру, доступную только с экскурсией.

Однако главной исторической жемчужиной является Старомурадымовская пещера, расположенная в конце маршрута. Именно здесь сохранились подлинные наскальные рисунки, созданные на рубеже мезолита и неолита, что позволяет буквально заглянуть на 10 000 лет в прошлое.

Маршрут предполагает несколько пересечений реки вброд и подъем по каменистым склонам, однако на обратном пути путешественников ждет награда — панорамная тропа вдоль края каньона, открывающая захватывающие виды на всю долину.

