В Брянске разработали первый отечественный дом на колесах

В Брянске разработали первый дом на колесах, сообщила «Российская газета». За основу был взят китайский грузовик, который прошел доработку.

Брянский завод выступает главным заказчиком и владельцем прав на проект. Производство доверили партнеру, у которого есть производственные площадки в Коломне и Самаре. При этом новинка почти полностью состоит из отечественных деталей.

Планируется серийный выпуск машины, рассчитанной на комфортное размещение четырех человек. Автомобиль оснастят всем необходимым для длительных путешествий. Первый образец собираются закончить в конце апреля. Презентация состоится в мае на выставке в Коломне. Ориентировочная цена дома на колёсах — 3,9 млн рублей.

Эксперты считают, что у модели хорошие перспективы благодаря выгодному соотношению цены и качества. Однако успех будет зависеть от качества сборки и доступности ремонта. Сейчас в России насчитывается более 32 тысяч автодомов, и конкуренция в этом сегменте продолжает расти.

