В Бурятии ликвидировали религиозную организацию из-за системных нарушений в ее работе

Верховный Суд Республики Бурятия вынес решение о ликвидации Местной религиозной организации «Бичурская Православная старообрядческая община». Основанием для такой меры стали многочисленные и неустраненные нарушения требований федерального законодательства.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что религиозное объединение длительное время не вело деятельность, прописанную в его собственном Уставе. Организация не функционировала по адресу официальной регистрации, не имела необходимого по закону количества участников и не располагала помещением для проведения богослужений и собраний.

Помимо этого, экспертиза выявила несоответствие отдельных положений Устава общины нормам Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Ранее Министерство юстиции РФ по Республике Бурятия уже выносило организации официальное предупреждение о необходимости исправить нарушения, однако руководство общины не предприняло для этого никаких действий.

Важно отметить, что решение Верховного суда республики пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.

