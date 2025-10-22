Тайна таежной пропажи: появилась новая версия исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае

В деле о бесследном исчезновении семьи Усольцевых в бескрайней тайге Красноярского края появилась новая, интригующая версия. Руководитель поискового отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина предположила, что россияне могли выйти к секретным поселениям, передает aif.ru.

«Может, выбрались и наткнулись на каких-нибудь староверов», — сказала Торгашина, добавив, что семья с ребенком могла найти приют в гостеприимной общине, которая отрезана от мира.

Однако эта гипотеза нашла и своего критика. Специалист администрации деревни Ярцево Енисейского района Екатерина Иржакова, которая живет близ таежных старообрядцев, выразила сомнение в том, что Усольцевых могли принять старообрядцев.

«Чужаков они [старообрядцы] особо не жалуют», — заключила женщина.

Она добавила, что если Усольцевы и присоединились к какой-то общине, то это могут быть не староверы, а секта.

Ранее сообщалось, что семья Усольцевых могла погибнуть после попытки спасти дочь из лап медведя.