Москва не действует «в открытую»: какую роль на себя взяла Россия в конфликте Израиля и Ливана

Советник экс-президента Ливана Мишеля Ауна Амаль Абу-Зейд рассказал РБК, что попросил Москву содействовать в деэскалации конфликта с Израилем. По его словам, Россия не действует «в открытую». Перейти от дипломатии к открытым действиям в Ливане для Москвы означает конфронтацию с Вашингтоном еще на одном фронте, заявил политолог Юрий Светов интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Российские дипломаты открыто заявляют о своей позиции по отношению к ситуации на Ближнем Востоке, отметил политолог. МИД РФ сделал заявление о необходимости решения конфликта мирным путем, прекращении военных действий. Россия призывает Израиль к сдержанности. Однако, как считает Светов, Тель-Авив не будет слушать Москву, ведь израильтяне не обращают внимание даже на просьбы Вашингтона. Премьер-министру еврейского государства Биньямину Нетаньяху необходимо показать свои победы за год, прошедший после нападения «Хамаса». Это вопрос «личного выживания» политика, пояснил эксперт.

«Мы не станем действовать открыто, как американцы, которые туда послали свой авианосец и увеличили группировку, потому что у нас есть собственные проблемы и собственные заботы. Мы можем дипломатическим путем действовать, вести переговоры. Но «в открытую» — это означает еще на одном фронте войти в конфронтацию с американцами. Зачем нам это надо?» — подчеркнул Светов.

Согласно его мнению, на данный момент Москве необходимо сосредоточить все свои силы на специальной военной операции и завершить ее победой.

«Потом будем заниматься чужими проблемами», — подытожил эксперт.

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