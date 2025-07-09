В дополнение к Барби с синдромом Дауна: компания Mattel выпустила куклу с диабетом первого типа

Компания Mattel представила новую куклу в линейке Barbie Fashionistas — впервые в истории бренда она живет с диагнозом диабет первого типа. Это стало частью усилий корпорации по расширению инклюзии и отражению реального разнообразия детей и взрослых. Какие еще куклы есть в специальной коллекции Mattel — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Инсулиновая помпа с сердечком

По данным The Guardian, кукла получила полноценный комплект аксессуаров, отражающих повседневную жизнь человека с диабетом. На ее руке закреплен непрерывный монитор уровня глюкозы (CGM), который зафиксирован розовым пластырем в форме сердечка. На талии — инсулиновая помпа, а также в набор входит смартфон с приложением для контроля сахара в крови и голубая сумочка, куда можно положить глюкозу или перекус. Все это — уменьшенные копии реальных медицинских устройств, которые используют дети и взрослые с диабетом первого типа.

По данным India Today, выпуск новой Барби произошел в сотрудничестве с благотворительной организацией Breakthrough T1D, специализирующейся на поддержке людей с диабетом первого типа. Представители компании Mattel отметили, что цель проекта — дать детям возможность видеть отражение себя и своей жизни в игрушках, которыми они играют.

«Мы стремимся продолжать использовать нашу платформу, чтобы нормализовать хронические заболевания, такие как диабет первого типа, и расширять возможности детей через репрезентацию», — заявила старший вице-президент Barbie и глобальный руководитель бренда Криста Бергер на презентации куклы.

По данным People, в коллекции Fashionistas будут представлены куклы фитнес-инструктора Робин Арзон и модели Лилы Мосс, которые живут с диагнозом диабет. Обе женщины подчеркивают важность представительства и считают, что такая игрушка может изменить отношение общества к заболеванию.

Кукла поступила в продажу в США и ряде других стран, включая европейские. По данным India Times, средняя розничная цена составляет около 10,99 доллара, и ее можно приобрести через сайт Mattel, а также в крупных магазинах, таких как Walmart и Target.

Не первая кукла

Компания Mattel уже несколько лет развивает линейку Barbie Fashionistas, которая включает более 175 образов, отражающих широкий спектр внешности, профессий, рас и физических особенностей. Среди них:

Барби на инвалидной коляске — такие куклы выпускались еще в 1997 году (модель Becky), а затем в новых форматах;

Барби с синдромом Дауна, появившаяся в продаже в 2023 году, создана при поддержке Национального общества синдрома Дауна;

Барби с протезом ноги;

Барби с витилиго;

Барби со слуховым аппаратом;

Барби, использующая трость для незрячих.

Эти куклы помогли миллионам детей с особенностями почувствовать себя увиденными и включенными в общество через игру. Компания подчеркивает, что разнообразие — это не просто тренд, а стратегическое направление развития бренда.

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