В голове монумента «Родина-мать зовет!» нашли труп ректора московской академии: что известно о происшествии

Труп мужчины был обнаружен в голове монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде, сообщают издания V1 и «Новости Волгограда». Умерший был ректором московского вуза, пишет РИА Новости. Что известно о происшествии — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Стало плохо на экскурсии

По данным издания V1, предварительно, ректору Московской государственной академии физической культуры Николаю Чеснокову стало плохо во время экскурсии. Другие туристы пытались оказать ему первую помощь, но спасти не смогли. Мужчина скончался до приезда скорой. По версии, опубликованной телеграм-каналом Baza, причиной смерти стал сердечный приступ.

Предварительно, мужчина не имел необходимого пропуска для того, чтобы попасть внутрь статуи, сообщил телеграм-канал SHOT. Гид, проводивший экскурсию, находится на допросе. На данный момент на месте происшествия работают правоохранительные органы. Туристам заявляют, что вход закрыт по техническим причинам, сообщает издание «Новости Волгограда».

Мастер спорта

Николай Чесноков обладал степенью доктора педагогических наук, званием профессора и являлся академиком Российской академии естественных наук (РАЕН). Также он имел звание заслуженного работника высшей школы Российской Федерации и был мастером спорта СССР по легкой атлетике. Чесноков занял должность ректора академии весной 2023 года.

Сообщение о смерти ректора также было опубликовано на сайте академии. Ему было 68 лет. Точные причины произошедшего не уточняются, о дате и месте прощания будет известно позже.

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