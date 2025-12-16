В Гурьевском районе Калининградской области проверят недельную «сухую» блокаду жителей Сосновки

Жители поселка Сосновка в Гурьевском районе Калининградской области уже неделю живут без водоснабжения. Прокуратура района по факту массовых публикаций в региональных СМИ инициировала проверку действий местных властей и ресурсоснабжающей организации.

Проблема началась 24 ноября, когда коммунальные службы приступили к очистке и ремонту скважины. Работы, однако, до сих пор не завершены, а организованного подвоза питьевой воды для населения так и не наладили. В надзорном ведомстве заявили, что в рамках проверки дадут правовую оценку исполнению законодательства о предоставлении коммунальных услуг и по ее итогам примут меры прокурорского реагирования.

Параллельно выясняется, что проблемы с водой в районе носят системный характер. В соседнем Малом Исакове уже около года в подвалах двух малоквартирных домов и общежития стоит вода, которая местами поднимается до уровня полов первых этажей. Жильцы вынуждены мириться с постоянной сыростью в квартирах и стойким запахом сырости, гнили и канализационных стоков.

