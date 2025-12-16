Вывоз ТКО приостановили в райцентре Бурятии

В райцентре Муйского района Бурятии, поселке Таксимо, приостановлен вывоз твердых коммунальных отходов. По информации местной администрации, причиной стали экстремально низкие температуры, которые привели к поломке специализированной техники регионального оператора.

Обращаясь к жителям через официальный Telegram-канал «Муя-инфо.24/7», чиновники принесли извинения за неудобства и попросили о временных мерах.

«По возможности, пожалуйста, временно воздержитесь от выноса мусора к контейнерным площадкам до улучшения ситуации и возобновления полноценной работы техники. Это поможет избежать переполнения баков и образования стихийных свалок. Если есть такая возможность, пожалуйста, сохраните отходы у себя дома или на придомовой территории», — гласит обращение.

В администрации заверили, что ремонтные работы ведутся в оперативном режиме, а региональный оператор прикладывает все усилия для скорейшего возобновления нормального графика вывоза. Жителям пообещали оперативно информировать о прогрессе в устранении аварии и восстановлении услуги.

