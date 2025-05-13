В Ленобласти трехлетняя девочка скончалась из-за отравления картошкой фри: что известно о трагедии

Трехлетняя девочка скончалась после того, как съела картошку фри, купленную одном из кафе в Ленинградской области. У ребенка поднялась температура до 40 градусов, начались рвота и диарея. Спасти девочку врачам не удалось. Как все произошло и что известно о результатах проверки данного заведения — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Спасти не смогли

Семья решила купить еду в заведении под названием «Зира» в городе Лодейное Поле, однако съели ее уже дома, сообщает местное издание 78.ru. После употребления картошки фри, самочувствие девочки резко ухудшилось: поднялась температура, появились рвота и диарея. Родители вызвали врачей, но от госпитализации отказались, так как в семье есть еще один ребенок.

Через некоторое время девочке стало хуже, родители снова вызвали скорую помощь. На этот раз ребенка отвезли в Лодейнопольскую больницу. После осмотра ее переправили в Волховскую больницу, а далее перевезли в инфекционное отделение детской городской больницы №5. По данным СМИ, там помочь уже не смогли — через несколько часов девочка скончалась.

Мать погибшей сообщила каналу 78.ru, что версия об отравлении пока не имеет под собой достаточных оснований. По ее словам, нельзя исключать, что трагедия стала следствием особенностей организма ребенка.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Деятельность кафе была приостановлена, Роспотребнадзор начал проверку.

Антисанитария и отсутствие медкнижек

В результате проверки, проведенной прокуратурой Ленинградской области, в кафе «Зира» были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм, заявили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фото: [ istock.com ]

В заявлении отмечается, что в ходе проверки было подтверждено множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований. В частности, в кафе не было обнаружено технологических карт для приготовления блюд, отсутствовали необходимые документы на приобретаемые продукты, а также были выявлены нарушения условий хранения продукции. Кроме того, сотрудники заведения не имели санитарных книжек.

Согласно предварительным данным, 9 мая сотрудники кафе в Лодейном Поле оказали услуги общественного питания, не соответствующие требованиям безопасности. В целях установления точных причин смерти ребенка назначены соответствующие экспертизы.

Ранее в Перми было обнаружено тело 18-летней девушки, висящее на заборе.