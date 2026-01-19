В Липецкой области откроют гриль-гастроцентр «Жаренный мамонт» на 10 тысяч посетителей

В Липецкой области в ближайшие годы появятся два масштабных туристических объекта, созданных при поддержке государства и частных инвестиций в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Уже в этом году в археологическом парке «Аргамач» в Елецком округе откроется необычный гриль-гастроцентр «Жаренный мамонт», способный одновременно обслужить до 10 тысяч гостей событийных фестивалей.

Основу меню здесь составят блюда, приготовленные на открытом огне. Этот проект — не единственное новшество в регионе. Месяцем ранее здесь же открылась гостиница «Звездный ключ» на 24 номера.

Еще более амбициозные планы связаны с созданием туристического комплекса «Ольшанка» на живописном берегу реки Быстрая Сосна. Министерство экономического развития РФ уже одобрило заявку на получение федеральной субсидии. Общая стоимость проекта оценивается в 99,5 миллиона рублей, из которых 45 миллионов — средства господдержки, а остальное — вложения бизнеса.

К 2027 году в уникальном природном ландшафте планируется построить гостевые дома на 30 номеров, гриль-домики с террасами, сауны с панорамными видами и даже подвесные мосты. Для сторонников бюджетного отдыха в «Ольшанке» оборудуют места для кемпинга.

Как отмечают в региональном минэкономразвития, Елецкий округ, расположенный на въезде в область, станет отправной точкой для путешественников. В ходе рабочей поездки вице-губернатор Сергей Курбатов и министр экономики Лариса Шибина оценили прогресс в создании новой инфраструктуры и обсудили перспективы с местными предпринимателями.

