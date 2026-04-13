В ловушке собственной безопасности: почему после апдейта iOS владелец iPhone 13 больше не может его разблокировать

Американский студент Коннор Бирн стал жертвой необычного программного сбоя, который превратил его iPhone 13 в бесполезный «кирпич». После установки обновления iOS 26.4, выпущенного 5 апреля, 21-летний молодой человек обнаружил, что больше не может разблокировать собственное устройство. Причина оказалась до абсурдного специфичной: с экрана блокировки исчезла возможность ввода одного из диакритических знаков чешской клавиатуры — гачека, который Бирн предусмотрительно использовал в своем сложном буквенно-цифровом пароле.

Как выяснило издание The Register, проблема кроется именно в интерфейсе ввода на заблокированном экране. Хотя сам символ никуда не пропал из системы и по-прежнему доступен в обычной чешской раскладке, операционная система отказывается распознавать его в тот момент, когда это действительно необходимо. Внутренний тест журналистов на iPhone 16 с iOS 26.4.1 подтвердил странное поведение: клавиша визуально нажималась и даже издавала звук, но в поле пароля искомый знак так и не появлялся.

Для Бирна ситуация осложняется тем, что он никогда не создавал резервную копию данных в iCloud. Сам смартфон, по его словам, уже старый и с треснувшим экраном, однако внутри хранятся бесценные личные фотографии, которые для него гораздо важнее самого устройства. В службе поддержки Apple, как утверждает студент, ему не смогли предложить ничего, кроме полного сброса настроек до заводских, что неминуемо привело бы к потере всех файлов. Вся надежда была на экстренное исправление iOS 26.4.1, вышедшее 8 апреля, но, к разочарованию Бирна, баг в этом апдейте устранен не был, а в официальном списке изменений он и вовсе не упоминается. Пока же молодой человек вынужденно пересел на дешевый Android-смартфон и с замиранием сердца ждет следующего обновления от Apple, надеясь, что разработчики наконец вернут ему доступ к собственным воспоминаниям.

Ранее сообщалось, что Apple удержала лидерство на фоне падения рынка.