В московском храме замироточила икона Николая II: чудо или физика?

В столичном храме Девяти мучеников Кизических верующие стали свидетелями необычного явления — замироточила икона святого царя Николая II. Это событие вызвало неоднозначную реакцию среди прихожан и представителей Церкви.

В то время как некоторые верующие склонны усматривать в этом особый знак, духовенство призывает к осторожности в трактовках. Протоиерей Антоний Серов тем не менее охарактеризовал произошедшее как чудо, подчеркнув, что на икону не оказывалось никакого внешнего воздействия.

Религиовед Константин Михайлов в беседе с «Вечерней Москвой» предложил научный взгляд на ситуацию. По его словам, подобные явления случаются регулярно и в большинстве случаев имеют естественную природу.

Эксперт пояснил, что исследования часто связывают появление влаги на образах с физическими процессами: конденсатом, протечками или испарениями из-за перепадов температуры и влажности. Стекло, которым часто покрывают иконы, не останавливает, а порой даже усиливает этот эффект.

Специалист призвал относиться к событию взвешенно, отметив, что в православной традиции мироточение не всегда считается дурным предзнаменованием. С точки зрения религиоведения, поиск скрытых знаков в таких событиях является некорректным.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения СВО у российских военных замироточила икона.