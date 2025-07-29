В последние месяцы страны НАТО и страны Прибалтики все чаще обвиняют Россию в «глушении» спутниковой навигации GPS над Балтийским морем. В связи с этим в альянсе нашли повод для совершения провокации против Калининградской области, заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в разговоре с РИА Новости. Что известно о ситуации, и чего хочет НАТО на самом деле — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Россия не глушит, а защищается

Само по себе размещение систем радиоэлектронной борьбы на территории РФ, включая комплексы «Тобол», «Житель» и «Мурманск-БН», является законным и строго направлено на защиту границ от разведывательной активности со стороны НАТО.

Военные эксперты подчеркивают, что Россия не ставит целью вмешательство в работу гражданской авиации. Более того, как сообщало агентство AP, даже самолет министра обороны Великобритании Гранта Шаппса испытывал GPS-проблемы в Польше, то есть вне зоны действия российских систем. Стоит отметить, что это событие произошло вскоре после его участия в учениях Steadfast Defender в Польше. Такая тенденция показывает, что заявления о «российских помехах» зачастую строятся на домыслах, а не фактах.

НАТО пытается расширяться

В свою очередь политолог Юрий Светов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил, что НАТО не проводит провокацию против Калининградской области, поскольку они ведут военное противостояние против России в рамках спецоперации на Украине.

Как отметил специалист, представители Североатлантического альянса не раз высказывались о таких проблемах, по этой причине уже сейчас они пытаются «подмять» Балтийское море под себя.

«Это не провокация, идет война с НАТО в разных сферах, непосредственно вооруженное столкновение через Украину, но в других сферах мы с ними противодействуем. НАТО объявило, что теперь Балтийское море стало внутренним для блока, поскольку в альянс вступили Финляндия и Швеция, а Россия не в счет, хотя у нас выход к побережью Балтийского моря присутствует, и Балтийский флот есть. Поэтому столкновения идут, они жалуются постоянно на нас, что мы используем средства радиоэлектронной борьбы, создавая помехи для их авиации», — пояснил эксперт.

Такого рода столкновения в первую очередь, считает политолог, связаны со спецоперацией на Украине. НАТО пытается атаковать РФ с другого фланга, не используя при этом армию или флот.

«Это попытка воздействовать на нас. Наш ответ мы продемонстрировали: учения “Июльский шторм”, которые проведены на всех флотах, включая Балтийский. президент РФ Владимир Владимирович Путин был на поднятии флага на подводном крейсере “Князь Пожарский”, а также глава государства постели морской технический университет, где обсуждались вопросы создания новых видов вооружения. Вот это все наш ответ на действия НАТО», — заключил Светов.

Ранее стало известно, как атака ВСУ дронами по Сочи и Адлеру изменила ситуацию для Украины.