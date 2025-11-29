Время больших приобретений: Тельцов, Львов и Водолеев ждет удачная сделка совсем скоро

Звезды предвещают удачную сделку для Тельцов, Львов и Водолеев в ближайшую неделю. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила астролог Элиана Астратова.

По ее словам, будущее сулит Тельцам гармоничные переговоры и благоприятные обстоятельства. Выбрать верное направление и поймать подходящий момент поможет интуиция, отметила эзотерик.

«Энергия и уверенность Львов усиливаются, что помогает им убеждать партнеров и заключать выгодные договоренности. Следующая неделя — хорошее время для инициативы», — сообщила Астратова.

Неожиданные возможности и интересные предложения ожидают Водолеев. Они смогут увидеть нестандартные решения и быстро договориться на выгодных условиях, заключила астролог.

Ранее стало известно, в каких случаях грозит штраф за установку гирлянды.