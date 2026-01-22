«В одном окопе русский, бурят, чеченец»: Примаков привел примеры единства как сути «Русского мира»

Глава Россотрудничества Евгений Примаков дал развернутое определение понятию «Русский мир», подчеркнув его практическое, а не абстрактное значение. По его словам, «Русский мир» — это результат многовекового исторического процесса, в ходе которого разные народы сплотились в единое целое, пройдя через общие испытания в бою и труде.

Выступая на круглом столе, посвященном Году единства народов России, Евгений Примаков напомнил, что термин «Русский мир» впервые встречается еще в XI веке в труде митрополита Илариона «Слово о законе и благодати». На протяжении истории это сообщество расширялось, включая в себя различные племена и даже вчерашних противников, которые становились верными союзниками.

В качестве примеров он привел взятие Казани Иваном Грозным при поддержке касимовских татар и марийцев, а также покорение Ермаком Сибири, где ключевую роль сыграли союзнические отношения с тунгусами, хантами и манси.

Особое внимание глава Россотрудничества уделил современным проявлениям этого единства. Он отметил, что в ходе специальной военной операции воины разных национальностей бок о бок сражаются в одном окопе. По его словам, русский, бурят, чеченец и татарин прикрывают друг другу спины, демонстрируя взаимное уважение и в вопросах веры: «Часто бывает, что намаз совершает боевой товарищ, а православный брат прикрывает его, чтобы человек мог помолиться. И наоборот».

Примаков также сообщил, что Россотрудничество ведет активную работу по продвижению русской культуры за рубежом, где проживает около 24 миллионов соотечественников.

