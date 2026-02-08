В ответ на тысячи укусов: в Пензенской области разработали закон об «экстренных мерах» для бездомных животных

В Пензенской области готовится ужесточение законодательства в сфере обращения с безнадзорными животными. Местные власти разработали законопроект, вводящий новые меры в ответ на растущее число нападений собак на людей.

Согласно данным Роспотребнадзора, проблема носит системный характер: в 2025 году в регионе было зарегистрировано 2856 случаев укусов, что больше показателей 2024 (2773) и 2023 (2746) годов. В пояснительной записке к документу указывается, что действующая программа ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат) не справляется с обеспечением общественной безопасности.

Законопроектом вводится понятие «экстраординарной ситуации». Она может быть объявлена правительством области на срок до трех месяцев в двух случаях:

1. Если безнадзорные животные причинили смерть или тяжкий вред здоровью человека. 2. При введении карантина по опасным заболеваниям.

В такой период власти получат право на отлов всех животных без возврата в прежнюю среду обитания и без передачи в приюты. Кроме того, документ устанавливает новое правовое основание для умерщвления животных, если в течение установленного времени их не удастся вернуть владельцу, передать новому хозяину или разместить в приюте.

Авторы инициативы отмечают, что аналогичные нормы уже действуют в ряде других субъектов РФ. Законопроект будет рассмотрен на ближайшей сессии регионального парламента.

