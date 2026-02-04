Юристы: закон отстает от морали в вопросе изъятия животных за долги

Случаи, когда судебные приставы описывают имущество за долги, давно никого не удивляют. Но одно дело — техника или мебель, и совсем другое, когда в акт об аресте вносят домашнего питомца. Эта пугающая перспектива обнажает глубокий конфликт в нашем законодательстве, где кошка или собака юридически приравнены к бездушной вещи. С формальной точки зрения такая угроза вполне реальна. Юристы указывают, что в перечне имущества, защищенного от взыскания, животные-компаньоны не значатся. Исключение сделано лишь для скота, используемого в личном хозяйстве. Теоретически это дает приставам право включить питомца в опись, изъять его и даже выставить на торги для погашения долга хозяина. Об этом сообщают Argumenti.ru.

По словам юриста Дмитрия Ломакина, тем не менее на практике здравый смысл и гуманность пока берут верх. Ключевую роль здесь сыграла поправка 2021 года в Гражданский процессуальный кодекс РФ, которая прямо запрещает арест животных, не используемых в предпринимательской деятельности. Это означает, что обычная собака или кошка, сколь бы породистой и дорогой она ни была, останется в семье. Под удар могут попасть лишь те питомцы, которые являются прямым источником дохода — например, племенные производители или участники коммерческих шоу.

Он уточнил, что главные последствия этой правовой коллизии — не экономические, а моральные. Сам факт рассмотрения живого существа, члена семьи, в качестве объекта для конфискации наносит тяжелейшую психологическую травму. Это стресс и для человека, и для животного, чья привязанность не измеряется в рублях. Ситуация ярко показывает, как закон отстает от общественного сознания, где питомец уже давно перестал быть просто имуществом.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья за три месяца подали через сайт госуслуг более 1,2 тыс. заявок на регистрацию питомцев.