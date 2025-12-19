В Пензе часть автобусов убрали, а часть пустили по новым районам

Жители Пензы столкнулись с внезапными изменениями в работе общественного транспорта. С привычных маршрутов пропали сразу семь автобусных направлений: 2а, 6, 10, 17, 49, 68 и 99. Горожане выражают недовольство в соцсетях, задаваясь вопросами о причинах отмены и альтернативных способах передвижения.

Как прояснило региональное Министерство строительства и дорожного хозяйства, ситуация с исчезнувшими маршрутами сложилась по двум разным сценариям.

Четыре маршрута — №№ 17, 49, 68 и 99 — были полностью закрыты по инициативе самих перевозчиков. Компании, обслуживавшие эти линии, официально отказались от них, подав заявления о прекращении действия своих лицензий. Власти пытались найти новых операторов, объявив открытые конкурсы, однако на них не поступило ни одной заявки. В результате эти направления в настоящее время просто не работают из-за отсутствия перевозчика.

Судьба трех других маршрутов — №№ 2а, 6 и 10 — оказалась иной. Их не отменили, а трансформировали, переведя в разряд так называемых подвозящих. Теперь эти автобусы курсируют по районам, жители которых ранее жаловались на долгое ожидание транспорта: Кривозерье, Западная поляна, Междуречье, Барковка и Пенза-III. Их новая задача — доставлять пассажиров до основных городских магистралей, где действуют троллейбусные линии и высокочастотные автобусные маршруты. Проезд на таких «подвозящих» маршрутах обойдется пассажирам всего в 10 руб.

Таким образом, власти региона констатируют, что часть маршрутной сети пришлось сократить из-за экономической нецелесообразности для бизнеса, а другую часть — реорганизовать, чтобы повысить транспортную доступность отдаленных микрорайонов.

