В Подмосковье стали чаще заказывать Деда Мороза: выяснилось, сколько могут заработать аниматоры на Новый год

За год в Подмосковье на 25% вырос спрос на услуги Дедов Морозов и Снегурочек, выяснили аналитики «Авито». Результаты исследования находятся в распоряжении интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Доставить радость ребенку, вызвав зимних волшебников на дом в новогоднюю ночь, в среднем обойдется в три тысячи рублей за час представления. С 2023 года цены практически не изменились, уточнили аналитики. За стандартный восьмичасовой рабочий день подмосковные Дед Мороз и Снегурочка могут заработать около 24 тысяч рублей.

По данным «Авито», количество предложений от аниматоров растет быстрее, чем спрос. За год число объявлений от Дедов Морозов и Снегурочек выросло на 84%, а спрос только на четверть.

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