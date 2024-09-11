В Подмосковье зафиксировано два случая заражения лихорадкой Западного Нила

Два случая заражения лихорадкой Западного Нила было зафиксировано в Подмосковном Домодедово впервые с 2018 года. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

Ранее врач рассказывал, что последняя крупная вспышка заболевания была в Волгоградской области в 1998 году, он также отметил, что инфекция передается через укусы комаров.

«Изначальными носителями болезни являются птицы. Их кусают комары, а далее они переносят инфекцию при укусах людей. Но от человека к человеку лихорадка не передается», — заявил главврач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Среди симптомов заболевания отмечают высокую температуру, слабость, ломоту в теле, боли в животе, резкую головную боль, рвоту на второй день болезни и нарушение стула.

«В Волгоградской области, среди 800 заболевших пациентов, 40 человек скончались. После этого в Московской области был один случай заражения в 2018 году и сейчас мы имеем двух заболевших в Домодедовской больнице», — заключил Осипов.

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