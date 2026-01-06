В праздник пришлось срочно открывать станцию переливания в Калининграде

Как пояснила руководитель учреждения Нина Кабанчук, в последнее время региональная лечебная сеть столкнулась с резко возросшей потребностью в этом компоненте крови. Основная причина — рост числа пациентов с постковидными осложнениями, у которых наблюдаются нарушения свертываемости крови. Исходный месячный запас из 24 доз тромбоцитов оказался израсходованным практически сразу. Для решения проблемы учреждение оперативно привлекло 23 постоянных донора, готовых прийти в выходной день. В результате удалось заготовить 48 дополнительных доз тромбоцитов, которые немедленно были распределены по стационарам в соответствии с медицинскими заявками. Забор компонентов крови проводился на современном автоматизированном оборудовании, которое индивидуально определяет допустимый объем сдачи, обеспечивая максимальную безопасность доноров. Руководство станции выразило искреннюю благодарность всем, кто откликнулся на срочный вызов, подчеркнув, что своевременная помощь доноров напрямую влияет на спасение жизней тяжелобольных пациентов. Это событие еще раз продемонстрировало, что система донорства готова к оперативному реагированию даже в праздничные дни.

