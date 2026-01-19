В Приморье за неделю родились 273 ребенка, включая одного «богатыря» весом 4560 граммов

В Приморском крае подвели итоги прошедшей недели в роддомах. С 12 по 18 января, по данным « Вестей: Приморье », на свет появились 273 новорожденных. Практически идеальный баланс сохранился в гендерном соотношении: родились 137 мальчиков и 136 девочек.

Министерство здравоохранения Приморского края представило более детальную статистику. Согласно их информации, за это время впервые испытали радость родительства 112 семей. В 90 семьях родился второй ребенок, а статус многодетных получили 79 семей. Причем в 29 из них пополнение стало особенным: на свет появились четвертые, пятые, седьмые и даже десятые малыши.

Среди всех новорожденных недели отличился один «богатырь» — мальчик, чей вес при рождении составил 4560 граммов. Также на этой неделе одна приморская семья пополнилась двойней.

В ведомстве также напомнили молодым парам о важности планирования семьи и сохранения репродуктивного здоровья. В поликлиниках края по месту жительства для мужчин и женщин доступна бесплатная диспансеризация. Такие профилактические обследования помогают снизить риски для здоровья будущих родителей и способствуют рождению здоровых детей.

