В Подмосковье от родителей с ВИЧ в 2025 году родились более 300 здоровых детей

В 2025 году в Подмосковье от ВИЧ-положительных родителей родились 343 здоровых ребенка, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Для этого женщинам с положительным ВИЧ-статусом нужно обратиться в областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом.

«Соблюдение всех рекомендаций специалистов центра снижает риск передачи ВИЧ от матери к ребенку практически до нуля», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Жителям региона посоветовали пройти обследование на наличие заболевания при планировании беременности. Совместно со службой акушерства и гинекологии в регионе реализуются программы перинатальной профилактики. При наличии инфекции у ребенка установление диагноза и начало лечения происходит в первые две недели на бесплатной основе.

Узнать подробнее о правилах постановки на учет в областной Центр СПИД и не только можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.