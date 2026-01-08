Космическая посылка для жизни: ученые нашли в метеорите ключ к нашему происхождению

Группа исследователей из Санкт-Петербургского государственного университета обнаружила присутствие ионов аммония в составе редкого минерала, входящего в структуру метеорита Оргейль. Это каменное тело, относящееся к классу углистых хондритов, упало на территории Франции в 1864 году, сообщает progorodsamara .

Аммоний является химическим соединением азота, который является фундаментальным элементом для построения белков и нуклеиновых кислот — ключевых молекул любой известной формы жизни. Обнаружение этого соединения в космическом объекте, чей возраст сопоставим с возрастом Солнечной системы, имеет важное значение для науки.

Результаты исследования поддерживают гипотезу о том, что некоторые необходимые для возникновения жизни вещества могли быть доставлены на молодую Землю в результате падения астероидов и комет. Метеорит Оргейль, как и изученные ранее образцы с астероидов Рюгу и Бенну, представляет собой своеобразную капсулу, сохранившую первичное вещество протопланетного диска.

Работа ученых вносит вклад в понимание процессов пребиотической химии — тех химических реакций, которые предшествовали появлению жизни. Полученные данные также важны для планирования будущих космических миссий, направленных на поиск органических соединений на других небесных телах.

