В РФ подготовили стратегию «семейноцентризма»: звезды поддержали властей, но попросили об одолжении

Известная актриса и телеведущая Яна Поплавская поддержала демографическую стратегию «семейноцентризма», подготовленную правительством РФ. При этом она посоветовала не изобретать «кривое-косое колесо», а вернуться к бесплатной раздаче жилья. Артистка заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что подобная мера будет «самой большой поддержкой государства».

Демографическая стратегия рассчитана до 2036 года. Она направлена на повышение рождаемости, поддержку и защиту семьи как фундаментальной основы российского общества, укрепление института семьи и брака, пишет РБК. Поплавская назвала это замечательным начинанием, которое стоит развивать. Однако она добавила, что чиновникам нужно не сидеть в кабинетах, а ставить себя на место людей, для которых разрабатываются законы, и понимать, как они будут работать в действительности.

По ее словам, реальная средняя зарплата в России составляет 40-50 тысяч рублей, и взять ипотеку при действующей ставке молодым родителям становится фактически невозможно, даже несмотря на льготную программу. Также Поплавская заявила об отсутствии бесплатных кружков и секций для детей.

«Родители, естественно, несут ответственность за своего ребенка, хотят ему лучшей жизни. Для того, чтобы появилось большое количество детей, было бы здорово при том количестве жилья, которое построено не только в столицах, все-таки вернуться к тому, что было когда-то, не надо изобретать кривое-косое колесо: люди стояли в очереди и получали бесплатное жилье. Это будет самой большой поддержкой государства. Потому что там, где жилье, отец и мать совершенно спокойны за то, как и где они будут растить ребенка. Вот этого у нас сейчас нет — ничего бесплатного», — отметила Поплавская.

Если все станет так, как в мечтах и разговорах, то в нашей стране будет «великое счастье», заключила актриса.

Ранее в Госдуме указали на бессмысленность предложения российских демографов привязать размер пенсии к числу детей.