В России появились «квартирные рейдеры»: чем рискуют собственники квартир и как защититься

В России арендаторы начали сталкиваться с «квартирными рейдерами». Люди заезжают в квартиру, оплачивают первый месяц, а потом начинают жить бесплатно, отказываются съезжать и постоянно обещают заплатить чуть позже. Как защитить себя от обмана и что делать с такими жильцами, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.

По словам эксперта, когда работает схема, самые эффективные, простые и надежные способы защиты — это заключать официальный договор.

«Показывать свои доходы, то есть выходить из тени и заключать договор на срок более года. Тем самым регистрировать его в Росреестре. Официально закладывать в цену непосредственно налоги за сдачу квартиры в аренду. Возможно, выйдет чуть меньше, чем хочется, но зато все будет прозрачно», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В договоре, продолжил эксперт, необходимо указать пункт, что оплата вносится авансом за будущий месяц, а неоплата в срок является основанием освобождения квартиры и прекращения договора аренды.

«Если договор аренды зарегистрирован официально и это в нем прописано, можно обращаться в полицию за принудительным выселением. Даже если полиция в рамках гражданско-правовых отношений скажет обращаться в суд, по крайней мере — суд встанет на сторону собственника, а также насчитает задолженность по сумме, которая возникла на момент вынесения решения», — добавил Капштык.

Решений суда, отметил юрист, обязательно к исполнению и дает гарантию собственнику, что он получит деньги, так как будут арестованы счета и ограничен выезд.

«То есть, приняты все необходимые меры, которые применяются в рамках исполнительного производства», — заключил эксперт.

Ранее врачи назвали признаки начальной стадии деменции.