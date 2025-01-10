В России растут случаи заболевания метапневмовирусом: чем он опасен и как защититься

В России ожидается рост случаев заражения метапневмовирусом. Лечение инфекции не является специфическим, но соблюдать меры профилактики все же стоит, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

Специалист подчеркнул, что метапневмовирус — это инфекция верхних и нижних дыхательных путей.

«Впервые метапневмовирус был выявлен в Голландии в 2001 году. Он вызывает простудные заболевания в виде насморка, кашля, ларингита и бронхита. Чаще всего болеют дети до 3 лет и лица старшего возраста с хроническими заболеваниями», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Специфического лечения от метапневмовируса нет, продолжил врач. Он лечится обычными противовирусными препаратами.

«Вакцинации тоже от вируса нет. Защититься от него можно, соблюдая обычные меры предосторожности при вирусных заболеваниях. Это — избегать посещения закрытых помещений с большим количеством людей, приходя с улицы, необходимо вымыть руки, умыться, периодически делать влажную уборку в комнате, проветривать квартиру», — добавил Осипов.

Эпидемиологическая ситуация с метапневмовирусом в Московской области, по его словам, достаточно спокойная. Обычно случаи инфекции регистрируются в осенне-зимний период, и они единичны.

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