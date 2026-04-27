Советскую акцию предложили возродить на 1 мая в России

Первомай в сознании многих россиян за последние десятилетия сменил вывеску. Для одних он остался днем солидарности трудящихся, для других — просто официальным стартом дачного сезона. Но в Новосибирске решили, что праздник пора перезагрузить, не теряя его главного смысла. Председатель Союза отцов региона Сергей Майоров, заставший советские демонстрации с их живой атмосферой, предложил запустить акцию «Первомайская гвоздика». Суть проста: вместо парадов — внимание к тем, кто каждый день держит город на своих плечах, пишет «Om1 Новосибирск» .

Сергей Майоров вырос в рабочем микрорайоне и помнит Первомай таким, каким его сегодня уже почти не увидишь.

«Первомай для меня — это майская зелень, запах свежей краски от транспарантов, красные гвоздики и воздушные шары. В советские времена демонстрации были не про «пройти и забыть». Это было живое шествие: деды в пиджаках, мамы с колясками, люди с огромными шарами. И все улыбались, и не по указке», — отметил Сергей Майоров.

После шествий, рассказывает Майоров, люди ходили в гости, обсуждали новости, а на столах неизменно появлялся винегрет. Дети сидели рядом со взрослыми, слушали разговоры и впитывали главное: труд — это основа жизни. По его словам, так воспитывался авторитет труда и уважение к рабочим.

Сегодня, по мнению Майорова, ситуация изменилась не в лучшую сторону. Реальность переполнена сервисами, краткосрочными подработками и «легкими деньгами», а авторитет рабочего человека оказался размыт.

Именно для этого ручного труда по возвращению уважения и задумана акция «Первомайская гвоздика». Организаторы предлагают 1 Мая вместе с детьми поздравить тех, кто делает жизнь вокруг лучше: соседа-сантехника, мастера в автосервисе, врача, учителя. Достаточно написать открытку, подарить цветок и выложить фото в соцсети с хэштегом #ПервомайскаяГвоздика.

По замыслу организаторов, новая акция не требует больших затрат, но способна напомнить главное: любой праздник — лишь декорация, а настоящее содержание создают люди, которые каждый день ходят на работу.

