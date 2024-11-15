«Вторичка» в Москве подешевела: выяснилось, сколько стоит однокомнатная квартира в столице

В Москве спрос на вторичное жилье за период с июня по октябрь 2024 года поднялся на 16%. С сентября по октябрь популярность «вторички» в столице выросла на 8%. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные интернет-изданию «Подмосковье сегодня» аналитиками «Авито Недвижимости».

Цены на вторичном рынке недвижимости в Москве за 5 месяцев (с июня по октябрь) упали на 2%, средняя стоимость квадратного метра в октябре составила 389 тысяч рублей. Цена продаваемых москвичами квартир в среднем достигает 31,1 млн рублей. Однушки собственники предлагают примерно за 12,7 млн рублей, подсчитали аналитики.

Московские квадратные метры остаются самыми дорогими в России. В Смоленске, к примеру, квартиры стоят почти в 8 раз дешевле — порядка 4 млн рублей, а однокомнатные — 3,1 млн рублей, что в 4 раза меньше, чем в столице. В тройку городов с дорогостоящей недвижимостью, по данным «Авито», также входят Сочи (средняя цена на вторичном рынке — 14,8 млн рублей) и Санкт-Петербург (12,2 млн рублей).

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