Врачи бьют тревогу: чем опасен набирающий в России популярность корейский напиток соджу

В России вырос спрос на корейский алкогольный напиток соджу. Особенно выделяется бренд «Джантуган», чьи продажи выросли почти в шесть раз. Что это за напиток и какое влияние он оказывает на организм — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Согласно данным «Нильсен», темпы роста популярности соджу существенно опережают другие алкогольные категории. За январь-август продажи в натуральном выражении выросли на 76,4%. Соджу — традиционный корейский алкогольный напиток крепостью 14-20%. Эксперты объясняют этот феномен общей тенденцией к увеличению спроса на слабоалкогольные напитки, а также растущим интересом к азиатской культуре, что оказывает влияние на различные сегменты рынка, включая корейские десерты и напитки в целом.

По словам врача-гастроэнтеролога врачебной амбулатории «Отрадное» Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Юлии Сластен, потенциальная польза соджу ограничена и связана преимущественно с умеренным употреблением: небольшие дозы могут кратковременно расширять периферические сосуды, улучшать микроциркуляцию и снижать уровень стрессовых реакций.

«Однако эти эффекты носят временный характер и не обладают профилактическим значением. Вместе с тем, этанол, содержащийся в соджу, оказывает прямое повреждающее действие на гепатоциты, способствуя развитию жировой инфильтрации печени, нарушению детоксикационной функции и увеличению уровня трансаминаз», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Регулярное употребление напитка, продолжила она, даже в умеренных количествах, раздражает слизистую желудка, увеличивая риск гастрита и симптомов ГЭРБ, а у пациентов с метаболическими нарушениями вызывает нестабильность гликемии и дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

«Отдельно стоит упомянуть, что при употреблении алкоголя повышается риск замедления моторики кишечника. В таких случаях врачи нередко рекомендуют безопасные источники пищевых волокон, например, псилиум. Он улучшает перистальтику, способствует формированию мягкого стула и снижает раздражение слизистой, частично компенсируя негативные эффекты алкоголя на ЖКТ. Однако применение псилиума не отменяет вреда этанола и не является способом защиты от последствий употребления соджу», — заключила гастроэнтеролог.

