В Сочи масштабно расчищают подвалы для создания системы гражданской обороны

Во всех районах города-курорта, и в частности в Хостинском районе, продолжается активная работа по освобождению и приведению в порядок подвальных помещений многоквартирных домов. Целью данной инициативы является создание надежных укрытий для населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает пресс-служба администрации Сочи, к работам привлекают членов территориальных общественных самоуправлений (ТОС), активных граждан и подрядные организации. Они освобождают подвалы от многолетних залежей хлама, после чего помещения приводят в надлежащее санитарное и техническое состояние. Весь собранный крупногабаритный мусор оперативно вывозится в специально установленные по всему городу бункеры.

По словам главы Хостинского района Ивана Савина, на сегодняшний день основной объем работ в районе уже выполнен. Он отметил, что сейчас продолжается точечный мониторинг для поддержания порядка, а при необходимости проводится расчистка помещений от предметов личного обихода жильцов. Савин также добавил, что администрация активно сотрудничает по этому вопросу с управляющими компаниями.

По его данным, по итогам проведенных работ на территории Хостинского района было расчищено 44 помещения и так называемых заглубленных подземных пространств, с вывозом примерно 500 кубометров различных отходов.

