СК расследует уголовное дело о пропавших 20 лет назад в Сибири детях

Как сообщило РИА Новости, Следственный комитет возобновил уголовное дело о трагической смерти пятерых школьников из Красноярска, пропавших в апреле 2005 года. Через три недели их обожженные останки были обнаружены в коллекторе на заброшенной территории. Силовые структуры рассматривали случай как несчастный.

16 апреля 2005 года все экстренные службы Красноярска были приведены в готовность из-за исчезновения пяти детей в возрасте от десяти до двенадцати лет. Максим Тауманов, Александр Лавренко, Дмитрий Макаров, Сафар Алиев и Галаш Мамедгасанов учились в одной школе и проживали рядом.

Когда дети не вернулись домой, их родители начали поиски самостоятельно, а затем обратились в местный отдел МВД.

Все пропавшие приходились из благополучных семей, без учета в полиции, и активно занимались учебой и спортом. В ходе поисков привлекали сотни людей: спасателей, военных, кинологов и просто неравнодушных граждан.

Некоторые сообщали, что видели, как двух детей сажали в черную иномарку. После появилась информация о том, что в ту же машину подсадили еще троих, однако правоохранители это проигнорировали.

9 мая местный житель, собирающий металлолом, сообщил в полицию о жуткой находке — обгоревших останках в коллекторе неподалеку от школы. Специалисты пришли к выводу, что причиной смерти мог стать взрыв, произошедший из-за скопления газа, пока школьники играли.

Заместитель генпрокурора Владимир Колесников позже заявил, что это убийство, что в итоге привело к возбуждению уголовного дела.

Несколько лет назад следственные органы сообщили родителям, которые начали самостоятельное расследование, о новых обстоятельствах, из-за чего дело было снова открыто, но подробности не раскрыты. Родители продолжают надеяться на раскрытие этой страшной истории.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после отравления в петербургском суши-баре «Токио сити» не менее 22 человек.