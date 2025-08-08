В США идентифицировали три жертвы теракта 11 сентября спустя 24 года

Спустя 24 года после трагических событий 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке удалось установить личности трех жертв теракта, произошедшего во Всемирном торговом центре. Как сообщило издание ABC News, этот прорыв стал возможен благодаря использованию современных ДНК-технологий и свежих генетических материалов, предоставленных членами семей погибших.

Почти четверть века спустя власти объявили об установлении личностей еще двух жертв самого крупного террористического акта в истории Америки. Семья третьего опознанного человека предпочла не разглашать его имя. Известно, что Райан Фицджеральд, которому в сентябре 2001 года было 26 лет, работал в Южной башне.

Молодой человек, получавший образование заочно, недавно переехал в свою первую квартиру на Манхэттене вместе со своей девушкой Дарси. Барбара Китинг летела рейсом 11 American Airlines, тем самым самолетом, который врезался в Северную башню ВТЦ. Она возвращалась в Палм-Спрингс, Калифорния, после посещения внуков в Нью-Йорке. В возрасте 72 лет она победила рак молочной железы.

На сегодняшний день около 1100 жертв терактов остаются неопознанными. Это составляет около 40% от 2977 человек, официально признанных погибшими 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, Вашингтоне и Шанксвилле, штат Пенсильвания. Их останки хранятся за мемориальной стеной на месте, известном как «Нулевой уровень».

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, который в день терактов служил офицером полиции, эмоционально прокомментировал новые идентификации, ставшие первыми с 2024 года.

Он сказал, что боль утраты все еще ощущается даже спустя десятилетия, но с каждым именем, которое удается вернуть семье, появляется небольшое утешение, а также что это является данью уважения жертвам и актом стойкости и справедливости.

