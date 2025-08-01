Появились фото новых фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

РИА Новости обнародовало фотографии трех ранее не установленных лиц, связанных с делом о террористической атаке в «Крокус Сити Холл».

На одном из снимков запечатлен брат Мухаммадсобира Файзова*, одного из участников нападения. Файзов ранее указал на причастность своего родственника, проживающего в Турции, к расстрелу людей в концертном зале.

Остальные фотографии демонстрируют лиц, организующих ячейки «Вилаят Хорасан» (являющейся афганским подразделением террористической организации «Исламское государство», ИГ, запрещенной в РФ). Члены данной группировки подозреваются в совершении теракта.

Второй Западный окружной военный суд 4 августа приступит к основному этапу судебного разбирательства по уголовному делу о теракте. Судебный процесс над 19 обвиняемыми пройдет в помещении Мосгорсуда и будет доступен для общественности.

Теракт в «Крокусе», произошедший 22 марта 2024 года, стал самым масштабным в новейшей истории России после трагедии в Беслане.

Ранее сообщалось, что исполнитель теракта в «Крокусе» за час до нападения приобрел билет у спекулянта.

* Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.