Демократ Зохран Мамдани избран 111-м мэром Нью-Йорка, получив 50,3% голосов, сообщает Bloomberg. Это одно из первых крупных поражений республиканцев на выборах. Политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, могут ли от президента США Дональда Трампа отвернуться даже однопартийцы.

Согласно данным Associated Press, бывший губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, участвовавший в выборах как независимый кандидат после поражения от Мамдани на праймериз, получил 41,6% голосов при обработке 88% бюллетеней. Кандидат от Республиканской партии Кертис Слива набрал 7,2%. Церемония инаугурации Мамдани состоится 1 января 2026 года. В возрасте 34 лет он станет самым молодым мэром Нью-Йорка за последнее столетие. Кроме того, Мамдани войдет в историю как первый мусульманин и первый выходец из Южной Азии, возглавивший город за более чем 400 лет его существования. Политолог Перенджиев считает, что победу демократа не стоит рассматривать как проигрыш Трампа.

«В данном случае не стоит накручивать. Победа Мамдани не значит, что это какая-то тенденция на победу демократов в будущем. Дело не в том, что Трампу будут сопротивляться, а просто возможно, что обостриться сама внутренняя борьба за ресурсы, которые постоянно сокращаются из-за той же политики Трампа», — пояснил эксперт.

В частности, борьба ведется из-за введения торговых пошлин в отношении ряда стран, которые бьют по американской экономике, отметил специалист.

«Поэтому мы будем говорить не о том, кто за Трампа или против Трампа, тут происходит дележка внутри страны, а это даже серьезнее, чем обычная политическая борьба просто за голоса как в случае с Нью-Йорком. Речь может идти о более серьезной борьбе, которая может иметь элемент вооруженной борьбы между республиканцами и демократами, а также внутри самих партий, и привести к началу политического развала в США» — заключил Перенджиев.

