Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился за поддержкой к России, Китаю и Ирану на фоне растущего военного давления со стороны США, сообщает газета The Washington Post. Политолог Дмитрий Аграновский в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, окажет ли Россия поддержку Венесуэле.

Тем временем американские СМИ сообщили, что утвержден список целей для возможных ударов по территории Венесуэлы, которые, по утверждению Вашингтона, связаны с наркокартелями. Президент США Дональд Трамп отрицает подготовку военной операции, хотя ранее не исключал возможность таких действий. Как отметил политолог Аграновский, Венесуэла для РФ исключительно ценное государство.

«Это один из наших наиболее наглядных союзников, который регулярно, кроме всего прочего, поддерживает нас во всех абсолютно голосованиях на Генеральной Ассамблее ООН. За такого союзника надо бороться», — пояснил эксперт.

При этом специалист заверил, что, на данный момент нет никаких оснований говорить о безнадежной ситуации для Венесуэлы.

«С одной стороны, обращение Мадуро — совершенно правильный жест. С другой стороны, мы должны оказать военную помощь. Говорят, что такая помощь оказывается. Наши и мировые СМИ писали, что в Венесуэле приземляются транспортные самолеты из России, которые привозят туда какие-то неизвестные грузы», — напомнил политолог.

Инсайдеры утверждают, что на борту могли находиться компоненты современных систем ПВО — «Панцирь-С1» и «Бук-М2Э». По мнению наблюдателей, таким образом Москва демонстрирует решимость противостоять Вашингтону в борьбе за влияние в Карибском регионе. При этом эксперт Аграновский отметил, что Венесуэлу никто не отдаст на растерзание США.

«Я рассчитываю, что помощь РФ, Ираном и Китаем будет оказана, и она должна быть оказана как можно в больших объемах и очень решительно, поскольку такие действия могут предотвратить очень серьезную войну. Если начнется война между США и Венесуэлой, то одной Венесуэлой может и не кончиться», — выразил мнение политолог.

При этом войну будет возможно избежать, если союзники решительно помогут Венесуэле и в военном, и в политическом плане, заключил Аграновский.

