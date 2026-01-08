В Тульской области мобилизовали рекордное количество техники для борьбы со снегопадом

В Тульской области введен режим максимального развертывания дорожной техники в связи с усилением снегопада. Для обеспечения безопасности и бесперебойного движения в ночную смену на региональные трассы будет выведено 130 единиц специализированной техники, что является предельным количеством для данного времени суток. Днем количество задействованных машин увеличится до 156 единиц.

Как сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Евгений Ташлыков, в период интенсивных осадков основная задача — обеспечить беспрепятственный проезд по всем автомобильным дорогам региона. Дорожные службы переведены на усиленный режим работы. Уже с 7 января на борьбу с гололедом и снежными заносами на региональных трассах израсходовано около 6200 тонн противогололедных материалов (ПГМ).

Такие меры приняты для оперативной очистки дорог от снега, предотвращения образования наледи и минимизации рисков для участников дорожного движения. Масштабная мобилизация ресурсов свидетельствует о серьезности складывающейся погодной ситуации и нацеленности властей на поддержание транспортной инфраструктуры в рабочем состоянии.

Ранее сообщалось, что в Москве ожидается сильная метель и снегопад в ночь на 9 января.