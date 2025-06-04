В Турции новая вспышка вируса Коксаки — стоит ли отменять тур: профилактика и симптомы опасной болезни

В Турции зафиксирована новая вспышка заболеваемости вирусом Коксаки, сообщает телеграм-канал SHOT. Россиянам посоветовали отказаться от поездок в летний период. Что известно об эпидемиологической ситуации сейчас и как защититься от вируса — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Новая вспышка

Туристы рассказали SHOT, что вирусом сейчас в основном болеют дети, а родители путают заболевание с аллергией и укусами насекомых. Ранее власти турецкого курорта Анталья заявили РИА Новости, что не имеют информации о вспышке вируса Коксаки у российских туристов.

Российский союз туриндустрии (РСТ) также опроверг вспышку вируса. Сообщается, что в страховые компании не поступают обращения по заражению Коксаки, а большая часть запросов касается проблем с ЖКТ, травм и ЛОР-заболеваний. По данным «Интерфакса», Ассоциация Туроператоров (АТОР) также не подтвердила вспышку инфекции.

Как защититься от вируса

Ранее заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что вирус Коксаки относится к группе интервирусных заболеваний и имеет сезонность.

Кроме того, заболевание достаточно известное, пациенты с инфекцией встречаются достаточно часто, а вирус лечится обычными противовирусными препаратами. Среди симптомов специалист отметил высокую температуру в течение пяти дней, а также сыпь на стопах, ногах, ягодицах и лице. Единичные случаи заболевания, по его словам, встречаются ежегодно.

Фото: [ freepik.com ]

История повторяется

Примечательно, но россияне уже не первый раз болеют Коксаки за прошедший год. В ноябре 2024 года жительница Нового городка рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как лечила троих детей от вируса Коксаки.

По ее словам, после похода в детский сад у ее дочери поднялась температура до 39. Ребенок жаловался на боль в животе и ногах. При осмотре у врача, было обнаружено высыпание возле рта — вирус Коксаки подтвердился. Следом за девочкой заболели еще двое детей. Были прописаны другие лекарства и антибиотики, но употреблять их необходимо только в случае, если ребенку станет хуже в течение нескольких дней.

Температура, по словам женщины, держалась три-четыре дня и сбивалась очень тяжело. Серьезных осложнений замечено не было, но через месяц у детей начали отслаиваться ногти.

Ранее в Подмосковье выявили первые случаи заболевания церкариозом после купания в водоемах.