В Твери анонсировали масштабные отключения света из-за замены сетей

Тверские энергетики объявили о плановых работах, которые на несколько дней оставят без света целые районы города. Как сообщает АО «Тверьгорэлектро», с 19 по 23 января будут проводиться масштабные мероприятия по замене опор и проводов на одной из подстанций.

Отключения коснутся жителей многочисленных улиц. Согласно опубликованному графику, с 10:00 до 16:00 электроэнергии не будет в домах, расположенных на улицах Восточной, Дальней, Глинки, Народной, Конечной, Трудовой, Тургенева и Загородной. Под ограничения также попадают проезды Тургенева и Загородный.

Коммунальное предприятие заверило, что подача ресурса будет возобновлена сразу после завершения всех необходимых работ. Основная цель запланированного ремонта — повышение надежности электроснабжения в жилом секторе и предотвращение аварийных ситуаций в будущем. Горожанам рекомендуют заранее подготовиться к временным неудобствам и позаботиться о резервных источниках света, если это необходимо.

Ранее сообщалось, что жители челябинских деревень остались без света в 30-градусный мороз.