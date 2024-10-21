Вдова Грачевского не останется одна: после смерти мужа и потери ребенка Белоцерковскую ждет новый брак

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская впервые показала 4-летнего сына Филиппа на телевидении и рассказала , как воспитывает его без мужа. Незадолго до смерти супруга Белоцерковская забеременела во второй раз, но вскоре после похорон потеряла ребенка. Эзотерик Мария Богданова предсказала, что вдова Грачевского может вновь стать матерью.

Для Белоцерковской Филипп стал первенцем, для Грачевского четвертым ребенком. Со старшими детьми режиссера мальчик не общается из-за большой разницы в возрасте. Вдова рассказала, что опорой для нее в последние годы стала мама, и сама она не считает себя матерью-одиночкой.

Екатерина уже признавалась, что после смерти мужа ей поступали предложения руки и сердца, которые были отвергнуты. Белоцерковская сомневается, что сможет полюбить кого-то с той же силой, что и кинорежиссера. Однако эзотерик предсказала, что вдова Грачевского может снова встретить мужчину в 41 год, а в 42-43 года в ее жизнь придут замужество и второй ребенок.

«Возможно, сначала будет беременность, которая потом перетечет в брак», — отметила Богданова.

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