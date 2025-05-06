Важен не только стаж: как рассчитать и увеличить будущую пенсию в 2025 году
Эксперт Проданова назвала топ-3 способов накопить на пенсию в молодости
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Расчет будущей пенсии — важный процесс, на который необходимо потратить время заранее. Профессор РЭУ им. Плеханова Наталья Проданова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала, как это сделать и на что стоит обратить внимание.
Как рассчитать будущую пенсию в 2025 году
В основном расчет пенсионных накоплений происходит по сумме ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент), отметила Проданова.
«Основные показатели, которые определяют размер будущей пенсии, — это сумма ИПК и стоимость одного балла на момент вашего выхода на пенсию», — сказала эксперт.
Кроме того, в составе страховой пенсии фигурирует еще одна составляющая — фиксированная часть, ее величина определяет размер гарантированной государством пенсии по старости. Стоимость одного ИПК и размер фиксированной выплаты по страховой пенсии в 2025 году были скорректированы правительством РФ и составили 145,69 рубля и 8,9 тысячи рублей, соответственно.
«Обратите внимание, что страховая пенсия будет начислена вам только в том случае, если ваш стаж работы составит не менее 15 лет, а количество ИПК не окажется ниже 30 баллов», — поделилась Проданова.
Для того чтобы определить размер полагающейся пенсии в будущем, достаточно воспользоваться формулой: Страховая пенсия = (количество ИПК × стоимость одного ИПК) + фиксированная (гарантированная) часть.
«В данной формуле могут использоваться и повышающие коэффициенты», — подчеркнула специалист.
Количество накопленных пенсионных баллов можно узнать на портале Госуслуг, в ближайшем отделении или онлайн в СФР (Социальный фонд России).
Рассчитать размер пенсии можно следующим образом:
- самостоятельно, подставив показатели в формулу,
- с помощью пенсионного онлайн-калькулятора, который доступен для авторизованных пользователей с подтвержденной учетной записью на портале госуслуг.
Если гражданин собирается выйти на пенсию в 2025 году, накопив в общей сложности 74 пенсионных балла. В этом случае размер страховой пенсии составит 74 × 145,69 + 8907,7 = 19 тысяч 688,76 рублей. Такую пенсию можно получить в регионе, в котором не предусмотрены доплаты и повышающие коэффициенты.
Как увеличить пенсию в 2025 году
На повышенную пенсию могут рассчитывать работающие в районах Крайнего Севера, в сельской местности, а также те, кто выходит на пенсию в более поздние сроки.
«О старости нужно задумываться как можно раньше, ведь доход от вложенных денег напрямую зависит от времени, в течение которого они будут „работать“», — выразила мнение Проданова.
При этом среди вариантов инвестирования эксперт выделила:
- открытие банковского вклада,
- вложения в ПИФы (Паевой инвестиционный фонд) и ценные бумаги,
- участие в программах долгосрочных пенсионных сбережений.
Ранее стало известно, что в Подмосковье в 2025 году на выплаты жителям, подвергшимся радиации, выделили более 26 млн рублей.