«Важно не упустить момент»: цена золота достигла максимума — стоит ли продавать металл сейчас

Золото в последнее время многократно обновляло исторические максимумы, на этой неделе его цена впервые превысила 4 тыс. долларов за унцию. Стоит ли сейчас продавать металл, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

По словам эксперта, цены на золото могут продолжить расти и далее, хотя, возможно, не такими взрывными темпами. Однако и вероятность коррекции и последующей стабилизации цен тоже нельзя исключить.

«В принципе, золото традиционно рассматривается как достаточно надежный актив для инвестирования. Это своего рода хедж против инфляции, который позволяет не только сохранять, но и преумножать капитал. Когда стоимость денег падает, цена золота, как правило, растет. В периоды экономической или геополитической нестабильности, когда есть неопределенность и высоки риски вложений в такие привычные активы, как, например, валюта, акции, облигации, инвесторы часто обращаются к золоту, как к наиболее "безопасной инвестиции"», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Вместе с тем, добавила она, надо понимать, что золото — «долгоиграющий» актив и цены на него также подвержены колебаниям.

«В "моменте" краткосрочные убытки не исключены. Поэтому спекулировать физическим золотом на коротких интервалах невыгодно. Покупать данный актив сегодня, когда цена на него достаточно уже высока, нецелесообразно. Покупка любого актива (и золото — не исключение) на историческом ценовом максимуме сопряжена с риском довольно глубокой и длительной просадки. А вот купить золото в тот момент, когда цена на него достигнет минимального значения, – неплохой вариант», — подчеркнула Проданова.

Но золото — инструмент для достаточно узкого круга инвесторов, которые не только хорошо разбираются во всех нюансах, связанных с данным активом, но и готовы к долгосрочному выводу свободных денежных средств, который, как показывает история, может растянуться не на один десяток лет, объяснила экономист.

«Продавать ли золото в настоящий момент — скорее, да. Хотя некоторый рост на данный актив прогнозируем, тут важно не упустить "нужный" момент. Не успел продать на максимуме — есть вероятность уйти в просадку, которая в случае с золотом может затянуться на долгие годы», — заключила Проданова.

