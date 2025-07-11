«Важное заявление» о России: Трамп может поддержать санкционный акт Грэма

Президент США Дональд Трамп может заявить о введении законопроекта от сенатора-республиканца Линдси Грэма* — «Акт о санкциях против России в 2025 году». Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Юрий Светов.

Ранее Трамп в беседе с телеканалом NBC News подчеркнул, что в понедельник, 14 июля, он выступит с «важным заявлением» о России. Кроме того, американский лидер высказался о новом соглашении между США, НАТО и Украиной по поставкам оружия киевскому режиму. Как подчеркнул политолог Светов, в первую очередь Трамп будет угрожать России старыми методами.

«Главное, чем США угрожает России — это костедробительные санкции, сначала их называли сокрушительными, теперь костедробительными. Это законопроект, который разрабатывает Линдси Грэм», — пояснил эксперт.

При этом первое заявление Трампа 14 июля, как считает специалист, не будет иметь отношения к РФ. Оно будет связано с конфликтом на Ближнем Востоке.

«В понедельник он поднимет вопрос об оружии для Израиля, это на первом месте. Он два дня вел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. На втором месте разговор об оружии для Украины. Трамп говорит, что НАТО будет покупать оружие, и это оружие будет отдаваться Украине. То есть финансирование поставок оружия на Украину пойдет за счет НАТО. При этом я особо большего от него и не жду. Что он может нам сказать? Опять угрожать? В России к этим угрозам уже привыкли», — заключил Светов.

Ранее стало известно, могут ли угрозы закрыть хаб по поставкам помощи Киеву стоить Польше места в НАТО.

*Внесен в России в список террористов и экстремистов.